Міський голова Білої Церква Київської області Геннадій Дикий у суботу, 30 березня, оголосив про рішення вступити до лав Збройних Сил України.

Відео, де він пояснює своє рішення піти в армію, він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Дикий зазначив, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

«Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само я також люблю нашу державу, Україну», — сказав він.

Міський голова додав, що Біла Церква стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога.

«Команда в місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати єдність і працювати на блогу громади. Честь маю», — закінчив мер.

Геннадій Дикий став міським головою Білої Церкви у 2015 році, набравши у другому турі 60,7% голосів. На вибори йшов за підтримки партії “Самопоміч”.

У жовтні 2020 році його обрали головою Білоцерківської міської ради від партії “За майбутнє”.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України восени 2022 року повідомляли Геннадію Дикому про підозру у справі щодо махінації з нерухомістю, унаслідок яких територіальній громаді було завдано збитків на понад 8 мільйонів гривень. Чиновник відкинув усі звинувачення.

12 грудня 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив Дикого нагрудним знаком “За сприяння війську”.

За словами міського голови, протягом року громада допомагла ЗСУ на пів мільярда гривень. Ці кошти спрямовували для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку та інших військових частин.

Восени 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру Дикому в справі про махінації із нерухомістю. Він відкидав звинувачення.