Доходи від продажу нафти й газу збільшилися майже на 80% проти минулого року. Цьому сприяло зростання цін, а також одноразові податкові платежі від нафтових компаній.

Як пише Bloomberg, Росія продовжує витримувати тиск військових санкцій. Доходи від нафти та газу збільшились майже на 80%, якщо порівнювати з 2023 роком. В Міністерстві фінансів РФ повідомляють про стрімке збільшення доходів у першому кварталі, зокрема завдяки одноразовим податковим виплатам і зростанню цін на нафту.

Мінфін РФ заявляє, що спостерігається “стійка позитивна динаміка” у надходженні грошей до федерального бюджету. Доходи за три місяці склали 8,7 трлн рублів (94 млрд доларів), що на 53,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік

“‎Економіка продовжує зростати вражаючими темпами”‎, – заявила голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна.

Доходи з неенергетичних галузей зросли на 43% у річному обчисленні, заявили в Мінфіні, зокрема це виплати “разового характеру” від іноземних компаній, які покидають Росію.

Нагадаємо, що наразі ціна на нафту марки Brent становить близько 90 доларів за барель — це приблизно на 20% більше, ніж на початку поточного року. Однією з головних причин такої динаміка стала геополітична напруженість.