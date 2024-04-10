Як пише Bloomberg, Росія продовжує витримувати тиск військових санкцій. Доходи від нафти та газу збільшились майже на 80%, якщо порівнювати з 2023 роком. В Міністерстві фінансів РФ повідомляють про стрімке збільшення доходів у першому кварталі, зокрема завдяки одноразовим податковим виплатам і зростанню цін на нафту.
Мінфін РФ заявляє, що спостерігається “стійка позитивна динаміка” у надходженні грошей до федерального бюджету. Доходи за три місяці склали 8,7 трлн рублів (94 млрд доларів), що на 53,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік
“Економіка продовжує зростати вражаючими темпами”, – заявила голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна.
Доходи з неенергетичних галузей зросли на 43% у річному обчисленні, заявили в Мінфіні, зокрема це виплати “разового характеру” від іноземних компаній, які покидають Росію.
Нагадаємо, що наразі ціна на нафту марки Brent становить близько 90 доларів за барель — це приблизно на 20% більше, ніж на початку поточного року. Однією з головних причин такої динаміка стала геополітична напруженість.
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