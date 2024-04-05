09:19 ​ВАКС засудив олігарха-втікача Онищенка до 15 років
09:05 Нічні атаки на Одещину: ворог намагався атакувати дронами енергетичну інфраструктуру
08:50 Деталі відключення однієї з ліній на ЗАЕС: у МАГАТЕ надали звіт
08:39 Понад 1000 випадків конфліктів між ТЦК та цивільними зафіксовано у 2023 році, — Лубінець
08:17 За останню добу армія РФ втратила 860 солдатів, — Генштаб
08:08 Проблеми зі світлом у Харкові: призупиняли роботу метро
08:04 Санкцій проти Росії: Японія заборонила експорт до РФ близько 200 категорій товарів
07:30 Сили ППО знищили 13 “шахедів”, якими РФ атакувала Україну
07:26 ISW: у Росії хочуть представити Захід і НАТО, як екзистенційну загрозу
07:21 Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, — Генштаб
07:11 У РФ заявили про масовану атаку дронів
07:10 Нова Зеландія має намір посилити співпрацю з НАТО і зробити свій внесок у підтримку оборони України

04 квітня

23:48 “Укрзалізниця” у 2023 році підняла зарплату члену наглядової ради Сергію Лещенку до 244 тисяч гривень
23:00 У Києві затримали чоловіка, який незаконно перевозив в мікроавтобусі 9 оленів, один з яких помер
22:57 Співзасновник «Кварталу» Борис Шефір: Я люблю російську мову, російську культуру
22:34 Голова МЗС Польщі заявив, що країни НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні
22:17 Цинічно говорити про єдність з Україною без реальної допомоги, — глава МЗС Литви
21:46 ЄС засуджує незаконний примусовий призов у російську армію на ТОТ України
21:30 Кемерон: Європа має домогтися від спікера Джонсона просувати за допомогу Україні
21:30 Україна та Литва обговорили угоду щодо гарантій безпеки
20:58 Нагальна потреба — посилення ППО для Харківщини, Сумщини та півдня, — Володимир Зеленський
20:55 Внаслідок російського вторгення в Україні знищені чи пошкоджені 1974 об’єкти культурної інфраструктури
20:28 ВАКС: За ексрадника ОП Артема Шила внесли 30 млн грн застави
20:09 Протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень, — Генштаб
19:58 Столтенберг: Кілька союзників можуть оголосити про постачання ППО Україні упродовж наступних днів
19:34 Слідство.Інфо: Дружина голови кіберрозвідки СБУ під час війни купила квартиру за 20 млн. Декларації посадовця зникли з сайту НАЗК
19:27 Графіки вимкнення електроенергії запровадили у шести областях, — “Укренерго”
19:16 МВФ назвав умови для конфіскації російських активів
19:03 Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є загиблі і поранений
18:36 У Молдові знайшли уламки “Шахеда”
18:27 Готував ракетні удари по аеродромах Кіровоградщини: суд дав 15 років тюрми агенту ФСБ
18:14 Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog
18:03 Україні необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, щоб убезпечитися від наслідків російських ударів, — голова “Укренерго”
17:56 Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців
17:48 Суддю Тандира, який збив на блокпості нацгвардійця, залишили під вартою ще на два місяці
17:32 Дмитро Кулеба обговорив із Блінкеном пришвидшення передачі Україні Patriot
17:20 РФ змінила тактику обстрілів енергетичної інфраструктури, — голова “Укренерго”
Масована атака по Запорізькій області: війська РФ завдали 401 удар по 10 населених пунктах Новини 5 Кві 2024, 07:42
Дарина Журавель
У чому Макрон переконував Байдена та Шольца? Та чому отримав “ні” на тактику стратегічної невизначеності? – експерти розповіли редакції “Межі”

У лютому перед самітом у Парижі Еммануель Макрон провів конфіденційну розмову з президентом США Джо Байденом та німецьким канцлером Олафом Шольцом. Лідер Франції переконував союзників зайняти жорстку позицію щодо Путіна та змінити стратегію Заходу у війні проти України.

Думки 4 Кві 2024, 18:58
Дарина Журавель
Два роки звільнення Київщини: редакція «Межі» зібрала історії тих, хто дивився ворогу в очі

Бомбардування, розстріли цивільних та мародерство. Російські війська з’явилися на околицях Київщини 24 лютого 2022 року. Окупанти хотіли “взяти Київ за 3 дні”. Збройні сили вибили ворога 1 квітня.

Думки 2 Кві 2024, 21:42

НАТО: 75 років від дня заснування та чому Україні важливе членство в Альянсі

Сьогодні, 4 квітня 2024 року, НАТО відзначає 75-річчя з дати свого заснування - саме цього дня у 1949 році було створено НАТО або Організацію Північноатлантичного договору.

Думки 4 Кві 2024, 22:02

Масована атака дронами по Харкову: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників

Вночі ворог вчергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль "шахедів".

Новини 4 Кві 2024, 07:08

12-річна українка, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару, візьме участь у Бостонському марафоні

13 квітня дівчинка бігтиме на протезах 5-кілометрову дистанцію, аби здійснити мрію захисника та продемонструвати усьому світу незламність українського народу.

Новини 3 Кві 2024, 19:17

За останню добу армія РФ втратила 710 солдатів, — Генштаб

Станом на ранок 3 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україн 24 лютого становлять приблизно 444 370 військовослужбовців.

Новини 3 Кві 2024, 08:25

Президент підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

За цей закон про зниження призовного віку Верховна Рада проголосувала ще у травні минулого року.

Новини 2 Кві 2024, 18:25

За останню добу армія РФ втратила 780 солдатів, — Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 склали 443 660 людей.

Новини 2 Кві 2024, 07:57

Що відбувається з українськими військовополоненими та що робить влада задля їх повернення додому?

В Україні регулярно проходять акції щодо полонених з Азову, у полоні лишається величезна кількість людей. Що робить влада, щоб повернути військовополонених додому? Чому деякі речі їй не під силу? Як досягти взаєморозуміння між владою та родинами військовополенних?

Думки 1 Кві 2024, 20:07

За останню добу армія РФ втратила 710 солдатів, — Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 склали 442 880 людей.

Новини 1 Кві 2024, 08:03

Другі роковини звільнення Бучі

31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів.

Новини 31 Бер 2024, 14:49

Кращий ніж “Шахед”, конкурент західним далекобійним ракетам: український БПЛА “Лютий” перевертає світове оборонне виробництво

Українські ударні дрони “Лютий” вже уразили понад десяток стратегічних об’єктів рф. БПЛА відзначився точністю далекобійних ударів, а також протидією засобам радіоелектронної боротьби рф. Що це за безпілотник, скільки він коштує та на що здатен?

Думки 30 Бер 2024, 15:12

Росіяни за останню добу втратили 730 солдатів і майже 100 одиниць техніки, — Генштаб

За минулу добу відбулося 72 бойових зіткнення між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили низку ворожих атак на шести напрямках фронту і ліквідувати ще 730 окупантів.

Новини 30 Бер 2024, 08:53

ППО знищила 84 ракети і дрони, якими атакувала Росія, — командувач Повітряних сил

В ніч проти 29 березня з 99 повітряних цілей ППО збила 84.

Новини 29 Бер 2024, 09:17