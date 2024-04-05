У лютому перед самітом у Парижі Еммануель Макрон провів конфіденційну розмову з президентом США Джо Байденом та німецьким канцлером Олафом Шольцом. Лідер Франції переконував союзників зайняти жорстку позицію щодо Путіна та змінити стратегію Заходу у війні проти України.
Бомбардування, розстріли цивільних та мародерство. Російські війська з’явилися на околицях Київщини 24 лютого 2022 року. Окупанти хотіли “взяти Київ за 3 дні”. Збройні сили вибили ворога 1 квітня.
Сьогодні, 4 квітня 2024 року, НАТО відзначає 75-річчя з дати свого заснування - саме цього дня у 1949 році було створено НАТО або Організацію Північноатлантичного договору.
Вночі ворог вчергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль "шахедів".
13 квітня дівчинка бігтиме на протезах 5-кілометрову дистанцію, аби здійснити мрію захисника та продемонструвати усьому світу незламність українського народу.
Станом на ранок 3 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україн 24 лютого становлять приблизно 444 370 військовослужбовців.
За цей закон про зниження призовного віку Верховна Рада проголосувала ще у травні минулого року.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 склали 443 660 людей.
В Україні регулярно проходять акції щодо полонених з Азову, у полоні лишається величезна кількість людей. Що робить влада, щоб повернути військовополонених додому? Чому деякі речі їй не під силу? Як досягти взаєморозуміння між владою та родинами військовополенних?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 склали 442 880 людей.
31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів.
Українські ударні дрони “Лютий” вже уразили понад десяток стратегічних об’єктів рф. БПЛА відзначився точністю далекобійних ударів, а також протидією засобам радіоелектронної боротьби рф. Що це за безпілотник, скільки він коштує та на що здатен?
За минулу добу відбулося 72 бойових зіткнення між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили низку ворожих атак на шести напрямках фронту і ліквідувати ще 730 окупантів.
В ніч проти 29 березня з 99 повітряних цілей ППО збила 84.