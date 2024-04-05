Що відбувається з українськими військовополоненими та що робить влада задля їх повернення додому?

В Україні регулярно проходять акції щодо полонених з Азову, у полоні лишається величезна кількість людей. Що робить влада, щоб повернути військовополонених додому? Чому деякі речі їй не під силу? Як досягти взаєморозуміння між владою та родинами військовополенних?