33 роки тому, а саме, 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, на якому волевиявленням громадян було підтверджено Акт проголошення незалежності.

Про історичну подію нагадав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, 33 роки тому Україна підтвердила право на свободу та суверенітет, оскільки понад 90% громадян підтримали Акт проголошення незалежності

“Цей день став визначальним етапом у відновленні суверенітету нашої держави й підтвердив рішучість українського народу будувати самостійну і демократичну країну”, — написав омбудсман.

Лубінець наголосив, що у сьогоднішніх умовах війни, цей день набуває особливого значення — ми знову доводимо світові, що готові боротися за свою незалежність і свободу.

“Наше прагнення до самостійності та гідності не можна зламати. Ця боротьба — це продовження тієї справи, розпочатої 1991 року, коли Україна вибрала шлях свободи та розвитку”, — наголосив Лубінець.

Про історичну подію для України згадав також у своєму дописі й прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“1 грудня 1991 року на питання “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?” ми сказали “так” власній та вільній державі. Від того референдуму минуло 33 роки. Але ми продовжуємо щодня говорити “так”. Так, ми відновлюємо постачання електрики після масованих ракетних ударів Росії. Так, ми відбудовуємо інфраструктуру після руйнувань російськими злочинцями. Так, попри війну, розвиваємо економіку та запроваджуємо ініціативи на підтримку українців. Так, ми реформуємося, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Так, ми ніколи не зупинимося і не припинимо нашу боротьбу за успішну незалежну Україну”, — написав прем’єр.