Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
За його словами, всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони і 2 лінії електропередач.
Філашкін закликав людей бути відповідальними і евакуюйовуватись.
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