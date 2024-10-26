Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

За його словами, всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони і 2 лінії електропередач.

Філашкін закликав людей бути відповідальними і евакуюйовуватись.

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