Загинув поліцейський, ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені.

Про це повідомила Нацполіція.

За її інформацією в результаті ворожого обстрілу Харкова загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Він був заступником начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області. Загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень.

Удар стався близько 16:15 напередодні. Ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських.

Станом на 22:00, за інформацією нацполіції, ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені.

Вранці у ДСНС Харківської області повідомили, що у Харкові опівночі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало.