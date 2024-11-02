Про це повідомила Нацполіція.
За її інформацією в результаті ворожого обстрілу Харкова загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.
Він був заступником начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області. Загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень.
Удар стався близько 16:15 напередодні. Ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських.
Станом на 22:00, за інформацією нацполіції, ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені.
Вранці у ДСНС Харківської області повідомили, що у Харкові опівночі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.
В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало.
- У Києві уламки дрона впали в житловій забудові, горить багатоповерхівка
- Армія РФ атакувала житловий квартал у Сумах: постраждали цивільні
- Росіяни вдарили двома ракетами по місцю дисклокації поліцейських у Харкові: відомо про загиблого та поранених