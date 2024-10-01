У вівторок, 1 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України — це державне свято, започатковане 14 жовтня 2014 року за указом президента як День захисника України. Згодом, 14 липня 2021 року, Верховна Рада вирішила перейменувати його на День захисників і захисниць України. Спочатку його святкували 14 жовтня, але минулого року дату змінили на 1 жовтня у зв’язку з реформою церковного календаря.

Православна церква України прийняла рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Це привело до того, що більшість християн в Україні тепер відзначають релігійні свята за новим календарем — на 13 днів раніше. Зокрема, свято Покрови Пресвятої Богородиці замість 14 жовтня тепер відзначають 1 жовтня, і разом із ним змінилася дата святкування Дня захисників і захисниць.

Необхідність у такому загальнодержавному святі особливо гостро виникла після окупації Криму Росією та початку бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Безпрецедентна відвага і мужність, які проявляли українські військові на передовій, а також сотні відданих життів за незалежність країни вимагали відповідного визнання та пошани від суспільства й держави.

Сьогодні, у День захисників і захисниць України, по всій країні відбудеться хвилина мовчання на честь полеглих воїнів. Також планується спільна молитва за Україну та загиблих захисників.

Покрова Пресвятої Богородиці — одне з найважливіших свят у православ’ї, пов’язане з легендою про події в Константинополі (стародавньому Царгороді), коли місто було оточене ворогами. Під час всенічної служби у Влахернському храмі Пресвята Богородиця явилася перед вірянами в оточенні ангелів, пророків і апостолів, покриваючи їх своїм омофором. Це видіння стало знаком майбутньої перемоги, після чого ворог відступив, і місто було врятоване. Відтоді Покрова символізує захист і заступництво від видимих та невидимих ворогів.