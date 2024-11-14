10 років тому колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що українська влада не відвойовуватиме окуповані сепаратистами території на сході України.

Про це він сказав німецькому виданню Rheinische Post, передає DW.

Він зазначав, що український уряд має намір дотримуватися режиму припинення вогню та продовжувати пошуки політичних шляхів вирішення конфлікту.

“Така воєнна операція торкнулася б також і цивільного населення, наших українських співгромадян”, — зауважив Клімкін.

При цьому ексміністр говорив, що у разі нових атак проросійських сил, українська армія готова дати належну відповідь, оскільки її боєздатність за останній час значно зросла.