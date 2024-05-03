Сили оборони за добу відбили десять штурмів на Оріхівському напрямку та лівобережжі Херсонщини.

На півдні українські військові відбили два штурми росіян на Оріхівському напрямку. І ще вісім на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

«Попередня доба в операційній зоні Сил оборони півдня минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 штурми: 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 8 безуспішних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що ворог намагається вибити українські підрозділи із зайнятих позицій, але без успіху. Також за останню добу Сили оборони півдня зафіксували проліт 260 розвідувальних БпЛА.