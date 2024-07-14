Про це повідомляє Національна поліція України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими управління обласної поліції виявили, що посадові особи військово-лікарської комісії отримували хабарі від чоловіків, які намагалися ухилитися від мобілізації.
Фігуранти вимагали по 10 тисяч доларів за видання фальшивих медичних довідок та висновків ВЛК для зняття з військового обліку. Після отримання хабара поліцейські затримали службовця військової частини та його спільника, вилучивши з автомобіля 10 тисяч доларів.
Зловмисникам повідомили про підозру за зловживання впливом, що може призвести до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Кримінальне провадження у цій справі здійснюється Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.