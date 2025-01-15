У Бориспільському районі правоохоронці викрили колишнього голову військово-лікарської комісії (ВЛК) та державного виконавця, які за 10 тисяч доларів фальшиво визнавали чоловіків непридатними до військової служби.

Про це повідомила Нацполіція.

“За 10 000 доларів ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку. Висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані. Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному ТЦК та СП і його спільниці оголошені підозри за кількома статтями ККУ,” – йдеться в повідомленні.

За даними оперативників, тодішній виконувач обов’язків голови ВЛК організував схему, за якою чоловіків мобілізаційного віку визнавали непридатними до військової служби без об’єктивних причин. Він видавав довідки про нібито наявність захворювань, що дозволяло оформити групу інвалідності та зняти осіб із військового обліку.

Спільницею лікаря була державний виконавець Бориспільського відділу Державної виконавчої служби. Вона виконувала роль посередника, передаючи гроші та документацію.

Схема охопила щонайменше п’ятьох осіб, яких незаконно виключили з військового обліку. Однак Центральна ВЛК ЗСУ провела повторні медичні огляди і скасувала видані висновки про непридатність.

Слідчі вже оголосили підозру двом фігурантам справи. Колишньому голові ВЛК інкримінують службове підроблення (ч.1 ст.366), незаконне переправлення осіб через кордон (ч.2 ст.332) та пособництво в ухиленні від призову під час мобілізації (ч.5 ст.27 ст.336). Державний виконавець отримала підозру за зловживання впливом (ч.2 ст.369-2).

Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

У рамках розслідування правоохоронці вилучили бланки медичної та соціальної документації, набої до стрілецької зброї та мобільні телефони. Після аналізу вилучених матеріалів слідчі нададуть правову кваліфікацію діям інших осіб, задіяних у схемі.