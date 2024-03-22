Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 10 пілотів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку і в майбутньому стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ.

Тепер вони перейдуть до наступного етапу льотної підготовки у Франції, перед тим як перейти до тренувань на літаках F-16.

“Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції з нарощування авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія і Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів, котрі стануть наріжним каменем Збройних сил України“, – зазначили в уряді.

Держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що Україна використовує свої Повітряні сили із руйнівним ефектом, принижуючи Чорноморський флот Росії та завдаючи серйозної шкоди його штабу.