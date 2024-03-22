Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 10 пілотів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку і в майбутньому стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ.
Тепер вони перейдуть до наступного етапу льотної підготовки у Франції, перед тим як перейти до тренувань на літаках F-16.
“Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції з нарощування авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія і Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів, котрі стануть наріжним каменем Збройних сил України“, – зазначили в уряді.
Держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що Україна використовує свої Повітряні сили із руйнівним ефектом, принижуючи Чорноморський флот Росії та завдаючи серйозної шкоди його штабу.
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