Від початку операції російська сторона здійснила понад 11 500 обстрілів по своїй території, спричинивши понад 51 000 вибухів, що завдало значної шкоди місцевій інфраструктурі та цивільним.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.

Зокрема, ворог випустив більше 3200 коригованих авіаційних бомб (КАБ) та 356 некерованих авіаційних ракет (НАР), а також застосував 2175 дронів-камікадзе ФПВ. На додаток до цього, на території РФ було скинуто 2462 вибухові пристрої з безпілотників.

“Українські військові знищили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували сотні російських солдатів у курському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи ОТУ “Сіверськ” активно протидіють атакам російських військ, які намагаються витіснити українські сили з зайнятих позицій. За цей період українським військовим вдалося втримати контроль на курському напрямку, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці.