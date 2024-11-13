Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.
Зокрема, ворог випустив більше 3200 коригованих авіаційних бомб (КАБ) та 356 некерованих авіаційних ракет (НАР), а також застосував 2175 дронів-камікадзе ФПВ. На додаток до цього, на території РФ було скинуто 2462 вибухові пристрої з безпілотників.
“Українські військові знищили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували сотні російських солдатів у курському напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Підрозділи ОТУ “Сіверськ” активно протидіють атакам російських військ, які намагаються витіснити українські сили з зайнятих позицій. За цей період українським військовим вдалося втримати контроль на курському напрямку, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці.