Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода, пише Інтерфакс-Україна.
За її словами, значного прогресу у питанні розмінування України можна досягти за умови постійних зусиль і вдосконалення технологій.
“Водночас за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення”, — вважає Нода.
Вона зазначила, що наразі ПРООН у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчає використання БпЛА, службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни державні оператори з протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української землі. У поточному році спеціалісти здійснили нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, а 235 км² ідентифіковано як імовірно забруднені вибухівкою.
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