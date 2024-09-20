Використовуючи традиційні методи розмінування, територія України може повністю очиститись від мін та боєприпасів приблизно за сто років. Прискорити цей процес здатні інноваційні технології.

Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, значного прогресу у питанні розмінування України можна досягти за умови постійних зусиль і вдосконалення технологій.

“Водночас за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення”, — вважає Нода.

Вона зазначила, що наразі ПРООН у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчає використання БпЛА, службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни державні оператори з протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української землі. У поточному році спеціалісти здійснили нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, а 235 км² ідентифіковано як імовірно забруднені вибухівкою.