Український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook опублікував скриншот нібито нової концепції мобілізації. Серед нововведень, що зазначені в інформаційній таблиці наданій українським журналістом є захмарні штрафи для тих, хто добровільно не з’явився до ТЦК.

Олександр Федієнко, народний депутат від “Слуги народу”, у коментарі ТСН запевняє у тому, що оприлюднений документ і вказані там норми є неправдою.

Дурня. Все що на скрині, не відповідає дійсності”, — відповів нардеп та доповнив: “Жодна норма що в таблиці у комітеті не розглядалась

Також на скриншоті містяться дані про те, що після 120-ти днів з моменту ухвалення відповідної постанови Уряду призовник самостійно не з’явився до ТЦК, на нього накладається штраф у розмірі 100 тисяч грн. У випадку повторного ігнорування штраф вже складає 200 тисяч грн. Далі на чоловіка чекає блокування водійських прав, скасування державної допомоги, неможливість працювати як ФОП та інше.

Сам же Юрій Бутусов заявив, у своєму дописі на Facebook, що даний документ є концепцією мобілізації, яка розглядається у Парламенті і під яку планується виписати черговий законопроєкт.