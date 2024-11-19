За час повномасштабного вторгнення столиця України зазнала 1369 повітряних тривог, що сумарно тривали 1553 години.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За цей період російська армія застосувала по Києву понад 2,5 тисячі ракет та дронів, включаючи понад 1600 безпілотників, майже 800 крилатих ракет, 90 балістичних ракет і навіть 6 гіперзвукових ракет “Циркон”.

“Вдумайтеся: у XXI столітті столицю європейської держави атакують тисячами смертоносних ракет і дронів!”, – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він підкреслив, що лише завдяки героїзму Сил ППО, мобільних вогневих груп та всіх оборонців міста вдалося відбити сотні повітряних ударів, які могли б призвести до катастрофічних наслідків. Тільки у 2024 році Київ пережив майже 1250 атак різного типу озброєння.