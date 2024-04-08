Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Як вказали у МКІП, загалом постраждали пам’ятки:
- архітектури та містобудування — 312;
- архітектури — 294;
- історії – 221;
- архітектури і містобудування, історії — 66;
- археології — 57;
- архітектури, історії — 40;
- монументального мистецтва — 21;
- містобудування, монументально-декоративного мистецтва — 19;
- архітектури, монументального мистецтва — 7;
- містобудування — 5;
- науки й техніки, архітектури — 2;
- архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1;
- садово-паркового мистецтва — 1.
“З них пам’яток національного значення – 128, місцевого значення – 848, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 70”, — зазначають у повідомленні.
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