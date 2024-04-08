Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Як вказали у МКІП, загалом постраждали пам’ятки:

  • архітектури та містобудування — 312;
  • архітектури — 294;
  • історії – 221;
  • архітектури і містобудування, історії — 66;
  • археології — 57;
  • архітектури, історії — 40;
  • монументального мистецтва — 21;
  • містобудування, монументально-декоративного мистецтва — 19;
  • архітектури, монументального мистецтва — 7;
  • містобудування — 5;
  • науки й техніки, архітектури — 2;
  • архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1;
  • садово-паркового мистецтва — 1.

“З них пам’яток національного значення – 128, місцевого значення – 848, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 70”, — зазначають у повідомленні.

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