Загибель і поранення рятувальників ДСНС під час війни в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З початку повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України, загинуло 105 рятувальників. Більше 500 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримали поранення.

Цю інформацію озвучив речник ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу.

“Наша країна веде повномасштабну війну проти підступного агресора без принципів, який може бити по рятувальниках, фактично беззбройних. І на сьогодні у нас сумна статистика – 105 рятувальників загинули та 502 працівники ДСНС отримали поранення.” – Олександр Хорунжий

Пресофіцер підкреслив, що, незважаючи на всі вжиті заходи безпеки, рятувальники завжди стикаються з високим рівнем ризику у своїй роботі.

“Тому, звичайно, ми використовуємо алгоритм проведення і повітряної розвідки, і розосередження особового складу, особливо під час тривог, але під час війни немає стовідсоткової гарантії захисту людей, тому що ми – у справі порятунку людей, в якій завжди є ризики.” – Олександр Хорунжий

На початку червня, під час ліквідації наслідків масованої атаки РФ у Києві, загинуло троє рятувальників ДСНС, а дев’ятеро отримали поранення.