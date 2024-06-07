Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:

  • Харківська область — 302;
  • Херсонська область — 150;
  • Донецька область — 125;
  • Одеська область — 116;
  • Чернігівська область — 70;
  • Київська область та м. Київ — 69;
  • Запорізька область — 46;
  • Миколаївська область — 45;
  • Дніпропетровська область — 39;
  • Львівська область — 36;
  • Луганська область — 30;
  • Сумська область — 26;
  • Хмельницька — 10;
  • Полтавська область — 6;
  • Вінницька область — 4;
  • Житомирська область — 4;
  • Кіровоградська — 1;
  • Черкаська — 1.

За даними ЮНЕСКО, Україні знадобиться майже 9 млрд доларів, щоб протягом наступного десятиліття відновити свої культурні об’єкти й туристичну індустрію після широкомасштабного вторгнення Росії.

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