За період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024-го Росія зруйнувала або пошкодила 1080 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення — 121, місцевого — 879, щойно виявлених — 80.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:

Харківська область — 302;

Херсонська область — 150;

Донецька область — 125;

Одеська область — 116;

Чернігівська область — 70;

Київська область та м. Київ — 69;

Запорізька область — 46;

Миколаївська область — 45;

Дніпропетровська область — 39;

Львівська область — 36;

Луганська область — 30;

Сумська область — 26;

Хмельницька — 10;

Полтавська область — 6;

Вінницька область — 4;

Житомирська область — 4;

Кіровоградська — 1;

Черкаська — 1.

За даними ЮНЕСКО, Україні знадобиться майже 9 млрд доларів, щоб протягом наступного десятиліття відновити свої культурні об’єкти й туристичну індустрію після широкомасштабного вторгнення Росії.