Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:
- Харківська область — 302;
- Херсонська область — 150;
- Донецька область — 125;
- Одеська область — 116;
- Чернігівська область — 70;
- Київська область та м. Київ — 69;
- Запорізька область — 46;
- Миколаївська область — 45;
- Дніпропетровська область — 39;
- Львівська область — 36;
- Луганська область — 30;
- Сумська область — 26;
- Хмельницька — 10;
- Полтавська область — 6;
- Вінницька область — 4;
- Житомирська область — 4;
- Кіровоградська — 1;
- Черкаська — 1.
За даними ЮНЕСКО, Україні знадобиться майже 9 млрд доларів, щоб протягом наступного десятиліття відновити свої культурні об’єкти й туристичну індустрію після широкомасштабного вторгнення Росії.
- У Києві знесли будівлю так званого “храму-МАФу” біля Десятинної церкви
- Необхідну суму для демонтажу самочинного «церкви-МАФу» зібрали менш ніж за добу
- Національний Музей історії збирає гроші на знесення незаконної забудови Московського патріархату в центрі Києва