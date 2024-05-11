У селі Музиківка на Херсонщині 11-річний хлопчик постраждав від вибуху на міні, яку він знайшов. Його доставили до лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін в Telegram-каналі.

На Херсонщині 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітки та живота. Нині він – в операційній.

Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Раніше стало відомо про випадок, де в селі Киселівка Херсонської області чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу. Він і ще один чоловік дістали уламкові поранення.

Внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги. Його доставили до лікарні.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок детонації російського снаряда у Киселівці.