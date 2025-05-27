114 бригада тактичної авіації збила два дрони Shahed

Про це повідомили на Facebook-сторінці 114 бригади.

Мобільна вогнева група 114 бригади тактичної авіації, що базується в Івано-Франківській області, успішно відбила атаку дронів типу “Shahed”, збивши два з них під час одного бою. Цю інформацію оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці бригади.

Використовуючи зенітну установку ЗУ-23-2, бійці продемонстрували вражаючу ефективність під час масованої атаки. За даними 114 бригади, всього за дві хвилини вдалося знищити два дрони, а ще два були уражені завдяки зосередженому вогню, який вели інші мобільні вогневі групи, що діяли поруч.

Старший мобільної вогневої групи Ігор зазначив, що для знищення чотирьох цілей було витрачено лише одну сотню 23-міліметрових патронів. “Ми працювали чітко і без метушні. Відбивати удари дронів для нас – це звичайна бойова задача. Ми вже маємо чимало знищених ворожих безпілотників, але таку кількість цілей за один бій збиваємо вперше”, – розповів військовий.

Разом з Ігорем на зенітній установці працював боєць Петро, а навідник групи Роман контролював цілі за допомогою планшета бойової обстановки. “Він аналізував параметри польоту дронів і точно наводив вогонь установки на ціль. Коли дрони наближалися до нашої позиції, він брав автомат і вів вогонь по цілях, що підвищувало шанси на успіх. Все відбувалося дуже швидко, і для нас весь бій пройшов, як одна мить. Адреналін зашкалює, і ти фокусуєшся лише на виконанні завдання”, – додав Ігор.

Командир 114 бригади тактичної авіації висловив подяку воїнам мобільної вогневої групи за їхню відвагу та професіоналізм.