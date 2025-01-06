Інья Канабарро Лукас, якій виповнилося 116 років і 210 днів, здобула титули найстарішої жінки та найстарішої людини, що живе на Землі, після смерті Томіко Ітоки з Японії.

Про це повідомили на офіційному сайті Книги Рекордів Гіннеса.

Томіко Ітока померла в будинку для літніх людей у префектурі Хього, Японія, 29 грудня 2024 року, хоча офіційна інформація про її смерть стала доступною лише сьогодні.

Інья, яка є найстарішою черницею у світі, народилася 8 червня 1908 року в місті Сан-Франсиску-де-Ассіс, штат Ріо-Гранде-ду-Сул, Бразилія. Її батьками були Жоао Антоніо Лукас і Маріана Канабарро Лукас. Через слабке здоров’я у дитинстві багато хто не вірив, що вона досягне зрілого віку.

Свою релігійну подорож Інья розпочала у 16 років, навчалася в пансіоні Санта-Тереза-де-Жезус у Сантана-ду-Лівраменту з 27 грудня 1928 року. Пізніше переїхала до Монтевідео, Уругвай, де 27 липня 1934 року прийняла чернечі обітниці.

У 1930 році вона повернулася до Бразилії та почала викладати португальську мову і математику у школі в районі Тіжука, Ріо-де-Жанейро. Її викладацька діяльність охоплювала десятиліття та багато локацій. У 1980 році вона стала частиною Провінційного дому в Порту-Алегрі.

У 2018 році, на своєму 110-му дні народження, Інья була вшанована апостольським благословенням від Папи Франциска.

Вона є другою найстарішою черницею, задокументованою в історії, поступаючись лише Люсіль Рандон, відомій як сестра Андре, яка до своєї смерті у віці 118 років була найстарішою людиною у світі. Інья Канабарро Лукас є останньою живою людиною, народженою у 1908 році, та однією з трьох осіб, що народилися на початку 1900-х років і досі живуть.