Сьогодні, 18 травня 2025 року, відзначається 1180-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей день важливі новини стосуються як військових, так і дипломатичних аспектів конфлікту. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у прийнятті безглуздих рішень, які призвели до значних втрат серед особового складу.

У міжнародній політиці також відбуваються важливі події. Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським та представниками НАТО. Цей крок викликав широкий резонанс у світовій спільноті, адже може вплинути на подальший розвиток конфлікту.

Крім того, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України розпочав підготовку до масштабного обміну у форматі «1000 на 1000». Це свідчить про активізацію зусиль щодо повернення українських військових та цивільних осіб, які опинилися в полоні.

На Київщині тривають активні дії сил протиповітряної оборони. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, було зафіксовано проліт російських безпілотників, по яких сили ППО успішно працюють, забезпечуючи безпеку регіону.

Ситуація залишається напруженою, і українські захисники продовжують відстоювати територіальну цілісність країни. Водночас тривають дипломатичні зусилля для досягнення обміну полоненими та деескалації конфлікту, що є важливим кроком у напрямку миру.