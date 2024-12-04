Російські війська продовжують масовані атаки, найбільший тиск зосереджено на Сході та Півдні України. Українські захисники відбивають штурми, завдаючи противнику значних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Від початку доби зафіксовано 119 бойових зіткнень між українськими Силами оборони та російськими окупаційними військами. Найгарячішими залишаються Куп’янський, Покровський та Курахівський напрямки, де триває найбільша кількість атак і контратак.

На Сумщині та Чернігівщині через артилерійські обстріли постраждали кілька населених пунктів, серед них Олександівка, Нововасилівка, Майське та Камінь.

На Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Українські війська успішно відбили чотири атаки, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався прорватися на позиції українських підрозділів поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки та інших населених пунктів. Десять боїв ще не завершилися, але наші захисники тримають оборону.

На Лиманському напрямку армія РФ провела дев’ять атак на позиції біля Греківки, Макіївки та Тернів. Шість зіткнень тривають.

На Покровському напрямку зафіксовано 29 спроб ворожих сил витіснити наших воїнів. Із них 25 атак уже відбито, ще чотири бої тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку тривають 12 боїв, українські захисники вже відбили 18 атак поблизу Сонцівки, Берестків та інших населених пунктів.

Окупанти також не полишають спроб просунутися на Времівському, Придніпровському та інших напрямках, однак більшість атак закінчуються безрезультатно. Українські сили утримують позиції, незважаючи на постійний ворожий тиск.

Ворог продовжує обстріли як військових позицій, так і цивільної інфраструктури, застосовуючи всі наявні засоби.