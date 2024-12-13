Від початку війни Росія випустила близько 1300 ракет і майже 1000 ударних дронів по енергетичній інфраструктурі України. Лише під час сьогоднішньої, 12-ї від початку року, масованої атаки на енергооб’єкти було застосовано 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Енергетики оперативно працюють над відновленням системи. “Укренерго” заздалегідь підготувалося до можливих ударів, накопичивши запас ремонтного обладнання, який зараз активно використовується. Однак масштаби пошкоджень від останніх атак дуже значні.

Як пишуть в компанії, ворог діє підступно, повторно атакуючи об’єкти одразу після завершення їхнього ремонту. Це змушує фахівців починати відновлювальні роботи знову.

“Втім, у цьому протистоянні ми неодмінно будем переможцями. Бо наші фахівці-енергетики – досвідчені професіонали, які самовіддано працюють без відпусток і вихідних. Бо нам допомагають партнери. Бо кожен наш співробітник знає, що від його роботи залежить – чи буде світло у власній оселі, в будинках родичів, друзів та всіх українців”, — зазначають енергетики.

Після сьогоднішньої атаки енергосистема України знову відновлюється. Громадян закликають економно використовувати електроенергію, щоб полегшити роботу енергетиків і зменшити необхідність аварійних відключень.