Про це повідомили в “Укренерго”.
Енергетики оперативно працюють над відновленням системи. “Укренерго” заздалегідь підготувалося до можливих ударів, накопичивши запас ремонтного обладнання, який зараз активно використовується. Однак масштаби пошкоджень від останніх атак дуже значні.
Як пишуть в компанії, ворог діє підступно, повторно атакуючи об’єкти одразу після завершення їхнього ремонту. Це змушує фахівців починати відновлювальні роботи знову.
“Втім, у цьому протистоянні ми неодмінно будем переможцями. Бо наші фахівці-енергетики – досвідчені професіонали, які самовіддано працюють без відпусток і вихідних. Бо нам допомагають партнери. Бо кожен наш співробітник знає, що від його роботи залежить – чи буде світло у власній оселі, в будинках родичів, друзів та всіх українців”, — зазначають енергетики.
Після сьогоднішньої атаки енергосистема України знову відновлюється. Громадян закликають економно використовувати електроенергію, щоб полегшити роботу енергетиків і зменшити необхідність аварійних відключень.
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