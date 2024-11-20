Україна започаткувала новий формат співпраці з дванадцятьма європейськими країнами в рамках ініціативи Північна група-Україна.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook.

“Сьогодні мали першу зустріч у такому форматі. Вдячний моєму другу, міністру оборони Данії, за лідерство та гостинність”, – зазначив Умєров.

До формату приєдналися п’ять нордичних країн (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), три країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва), а також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія.

Під час першої зустрічі учасники обговорили плани на 2025 рік, актуальні потреби України та шляхи їх швидкого забезпечення. Особливу увагу було приділено спільним загрозам, оснащенню бойових підрозділів важкою технікою та інвестиціям у розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

“Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва”, – наголосив Умєров.

Міністр також підкреслив роль цих держав у підтримці України, зазначивши, що вони першими надали основні бойові танки західного зразка, далекобійні боєприпаси, системи ППО, а також передали винищувачі F-16.

“Разом з партнерами ми робимо українське військо сильнішим, а отже, наближаємо перемогу”, – резюмував міністр оборони.

Формат Північна група-Україна стане новою платформою для координації оборонної підтримки, яка ще більше посилить здатність України захищати свою незалежність.