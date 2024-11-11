Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, завтра, 12 листопада, у місті оголошено День жалоби.

“Завтра в нашому місті оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок  атаки російських агресорів 11 листопада. Жертвами російського терориста стали п’ять цивільних людей”, — повідомив міський голова.