Сьогодні, 12 січня, в Україні відзначають День українського політв’язня. Це важлива дата, яка нагадує про боротьбу наших співвітчизників проти тоталітарних режимів, репресій і за свободу нашої держави.

Ця дата виникла не випадково. Цього дня у далекому 1972 році радянська влада провела масштабну хвилю арештів діячів українського дисидентського руху. Серед затриманих були Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Леонід Плющ, В’ячеслав Чорновіл та інші.

Вони стали жертвами сфабрикованих звинувачень, роками відбували покарання в концтаборах та в’язницях за те, що відкрито виступали за збереження української культури та державності.

Як пише Тhe Ukrainians, карали людей тоді суворо — майже всі отримали 7 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання — й виселені за межі Батьківщини — в Мордовію та Пермську область Росії, потім у Сибір та в Казахстан. Тих, кого режим боявся найбільше, відправили до психлікарень.

Так, 12 січня 1972 року вперше арештували видатного українського поета-шістдесятника, дисидента та правозахисника Василя Стуса. Тоді затримали одразу 19 українських дисидентів, які взяли участь у протестній різдвяній колядці. Майже дев’ять місяців поет провів у ізоляторі Київського КДБ, а у вересні 1972 року його визнали винним в “антирадянській агітації” та засудили до п’яти років позбавлення волі й трьох років заслання.

У XX столітті жертвами радянських репресій стали десятки тисяч українців, які відмовлялися коритися тоталітарному режиму. Їхня боротьба є прикладом незламності, попри суворість покарань, які накладала радянська тоталітарна система. Вони діяли за покликом серця, бо не могли інакше.

І на цей час ми маємо пам’ятати про сучасних політв’язнів, які страждають за свої переконання. Зокрема, багато українців незаконно утримуються Росією після окупації Криму, Донбасу та початку повномасштабної війни. Одним з найвідоміших сучасних “політв’язнів Кремля” є Олег Сенцов – український режисер, продюсер, сценарист, письменник, кримський громадський активіст “Автомайдану” і руху за єдину Україну.

Його Росія незаконно ув’язнила після окупації Криму. С травня 2014 року Сенцов перебував у місцях несвободи, оголошував і тримав з ризиком для життя довготривале голодування. Російський суд за надуманими обвинуваченнями присудив Сенцову 20 років суворого режиму у так званій справі “кримських терористів”. У вересні 2019 року українського режисера повернули з російського полону під час обміну полоненими.