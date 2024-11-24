Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Основні напрямки бойових дій:
- Чернігівський та Сумський напрямки: Під ворожим артилерійським обстрілом опинилися громади Соляники, Хрінівка, Басівка, Журавка, Новеньке, Олександрія, Волфине, Ободи та Тимофіївка.
- Харківський напрямок: Дві атаки противника в районах Тихого та Вовчанська, одна з яких відбита, бої тривають. Також завдано авіаудару по Грановому.
- Куп’янський напрямок: Вісім атак росіян у районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової.
- Лиманський напрямок: Ворог здійснив 19 атак поблизу Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянки. Три бої ще тривають.
- Краматорський напрямок: Чотири атаки на позиції поблизу Часового Яру та Ступочок, усі відбиті.
- Торецький напрямок: Шість спроб просування ворога у районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, одна з яких все ще триває.
- Покровський напрямок: 16 спроб атакувати українські позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Захисники відбили 12 атак, чотири зіткнення продовжуються.
- Курахівський напрямок: 34 атаки в районах Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки. Відбито 23 спроби прориву, тривають ще три бої.
- Времівський напрямок: Відбито вісім атак ворога біля Трудового, Новосілки та Макарівки, ще п’ять зіткнень тривають.
- Придніпровський напрямок: Одна невдала спроба штурму з боку противника.
На Курському напрямку російські літаки продовжують помилково атакувати власну територію. За добу авіація РФ здійснила 18 ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу (КАБ) на села та міста регіону. У цей же час українські військові успішно відбили 12 атак окупантів у цьому районі, стримуючи натиск ворога. Бої на цьому напрямку тривають.