Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Основні напрямки бойових дій:

Чернігівський та Сумський напрямки: Під ворожим артилерійським обстрілом опинилися громади Соляники, Хрінівка, Басівка, Журавка, Новеньке, Олександрія, Волфине, Ободи та Тимофіївка.

Під ворожим артилерійським обстрілом опинилися громади Соляники, Хрінівка, Басівка, Журавка, Новеньке, Олександрія, Волфине, Ободи та Тимофіївка. Харківський напрямок: Дві атаки противника в районах Тихого та Вовчанська, одна з яких відбита, бої тривають. Також завдано авіаудару по Грановому.

Дві атаки противника в районах Тихого та Вовчанська, одна з яких відбита, бої тривають. Також завдано авіаудару по Грановому. Куп’янський напрямок: Вісім атак росіян у районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової.

Вісім атак росіян у районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Лиманський напрямок: Ворог здійснив 19 атак поблизу Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянки. Три бої ще тривають.

Ворог здійснив 19 атак поблизу Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянки. Три бої ще тривають. Краматорський напрямок: Чотири атаки на позиції поблизу Часового Яру та Ступочок, усі відбиті.

Чотири атаки на позиції поблизу Часового Яру та Ступочок, усі відбиті. Торецький напрямок: Шість спроб просування ворога у районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, одна з яких все ще триває.

Шість спроб просування ворога у районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, одна з яких все ще триває. Покровський напрямок: 16 спроб атакувати українські позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Захисники відбили 12 атак, чотири зіткнення продовжуються.

16 спроб атакувати українські позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Захисники відбили 12 атак, чотири зіткнення продовжуються. Курахівський напрямок: 34 атаки в районах Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки. Відбито 23 спроби прориву, тривають ще три бої.

34 атаки в районах Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки. Відбито 23 спроби прориву, тривають ще три бої. Времівський напрямок: Відбито вісім атак ворога біля Трудового, Новосілки та Макарівки, ще п’ять зіткнень тривають.

Відбито вісім атак ворога біля Трудового, Новосілки та Макарівки, ще п’ять зіткнень тривають. Придніпровський напрямок: Одна невдала спроба штурму з боку противника.

На Курському напрямку російські літаки продовжують помилково атакувати власну територію. За добу авіація РФ здійснила 18 ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу (КАБ) на села та міста регіону. У цей же час українські військові успішно відбили 12 атак окупантів у цьому районі, стримуючи натиск ворога. Бої на цьому напрямку тривають.