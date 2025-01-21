125-та окрема механізована бригада відреагувала на затримання свого колишнього командира, генерал-лейтенанта Артура Горбенка, якого підозрюють у провалі оборони на Харківщині під час російського наступу.

Про це йдеться у повідомленні бригади.

“Сьогодні важкий день для бригади. Інформація правоохоронців про затримання першого комбрига генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з яким ми створювали бригаду, приймали перші бої та формувались як бойовий підрозділ, сколихнула українське суспільство”, — зазначають у 125-тій ОМБр.

У заяві зауважили, що вина Горбенка ще не доведена, і військові висловили надію на те, що в суді зможуть розповісти “справжню правду” про події на Харківщині.

“Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні. Ми Віримо в Справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині”, — йдеться у повідомленні.

У бригаді підкреслили, що під час оборони регіону мали серйозний брак особового складу, боєприпасів та підтримки, але під командуванням Горбенка бригада продовжувала боротьбу з ворогом.

Нагадаємо, учора, 20 січня, правоохоронці затримали колишніх командирів, які були відповідальні за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що спричинила захоплення частини території області на початку травня 2024 року.