Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
особового складу / personnel ‒ близько/ about 518560 (+1270) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7869 (+26) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 15131 (+26) од,
артилерійських систем / artillery systems – 13593 (+60) од,
РСЗВ / MLRS – 1097 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 836 (+2) од,
літаків / aircraft – 357 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10982 (+37),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2277 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18562 (+78) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2253 (+5)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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