Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати”, – йдеться у повідомленні.

Метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-4 °C у таких містах:

Київ – 35,4 °C

Ужгород – 35,6 °C

Львів – 35,4 °C

Луцьк – 35,9 °C

Івано-Франківськ – 37 °C

Тернопіль – 36 °C

Рівне – 34,8 °C

Чернівці – 37 °C

Хмельницький – 34,3 °C

Вінниця – 38,9 °C

Чернігів – 35,5 °C

Суми – 34,4 °C

Полтава – 32,9 °C

Кропивницький – 36,2 °C

Миколаїв – 37,7 °C

Херсон – 36,4 °C

11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.