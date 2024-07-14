Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати”, – йдеться у повідомленні.

Метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-4 °C у таких містах:

  • Київ – 35,4 °C
  • Ужгород – 35,6 °C
  • Львів – 35,4 °C
  • Луцьк – 35,9 °C
  • Івано-Франківськ – 37 °C
  • Тернопіль – 36 °C
  • Рівне – 34,8 °C
  • Чернівці – 37 °C
  • Хмельницький – 34,3 °C
  • Вінниця – 38,9 °C
  • Чернігів – 35,5 °C
  • Суми – 34,4 °C
  • Полтава – 32,9 °C
  • Кропивницький – 36,2 °C
  • Миколаїв – 37,7 °C
  • Херсон – 36,4 °C

11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.