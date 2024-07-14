Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
“Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати”, – йдеться у повідомленні.
Метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-4 °C у таких містах:
- Київ – 35,4 °C
- Ужгород – 35,6 °C
- Львів – 35,4 °C
- Луцьк – 35,9 °C
- Івано-Франківськ – 37 °C
- Тернопіль – 36 °C
- Рівне – 34,8 °C
- Чернівці – 37 °C
- Хмельницький – 34,3 °C
- Вінниця – 38,9 °C
- Чернігів – 35,5 °C
- Суми – 34,4 °C
- Полтава – 32,9 °C
- Кропивницький – 36,2 °C
- Миколаїв – 37,7 °C
- Херсон – 36,4 °C
11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.