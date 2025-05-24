Обмін полоненими 24 травня 2025: 13 черкащан звільнено

Як повідомляє Суспільне.

24 травня 2025 року в рамках обміну “1000 на 1000” з російського полону повернули 13 жителів Черкащини. Про це повідомив Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації. Цей обмін став другим днем масштабної операції, в результаті якої вдалося визволити 307 українців.

Серед звільнених черкащан – старші сержанти Андрій Ковриженко та Владислав Шульга, сержант Михайло Чеботарьов, молодший сержант Богдан Безпалий, а також старші солдати Михайло Журавель і Микола Поцілуйко. Також повернулися солдати Артур Головка, Владислав Грабовий, Василь Кравченко, Анатолій Смілянець, Сергій Тюйакпаєв, Микола Швець та Максим Кузнецов.

Нагадаємо, що 23 травня, в перший день обміну, з російського полону вдалося повернути 270 військових і 120 цивільних осіб. Тоді з полону звільнили шістьох черкащан, про що також повідомив Ігор Табурець.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які боролися за незалежність України на різних фронтах. Після повернення всі звільнені пройдуть медичний огляд, реабілітацію та отримають належні виплати. Обмін триває, і вже готують повернення наступної групи.

Таким чином, 24 травня вдалося обміняти 307 українських захисників, серед яких військові Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Варто зазначити, що 6 травня в рамках попереднього обміну додому повернули семеро черкащан.