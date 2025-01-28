Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 833 000 (+1380) осіб;
- танків – 9876 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 20 573 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 22 366 (+27) одиниць;
- РСЗВ – 1263 одиниці;
- засобів ППО – 1050 одиниць;
- літаків – 369 одиниць;
- гелікоптерів – 331 одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72) одиниць;
- крилатих ракет – 3053 одиниці;
- кораблів/катерів – 28 одиниць;
- підводних човнів – 1 одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) одиниць;
- спеціальної техніки – 3718 (+2) одиниць.
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