Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 833 000 (+1380) осіб;
  • танків – 9876 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 20 573 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 22 366 (+27) одиниць;
  • РСЗВ – 1263 одиниці;
  • засобів ППО – 1050 одиниць;
  • літаків – 369 одиниць;
  • гелікоптерів – 331 одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72) одиниць;
  • крилатих ракет – 3053 одиниці;
  • кораблів/катерів – 28 одиниць;
  • підводних човнів – 1 одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) одиниць;
  • спеціальної техніки – 3718 (+2) одиниць.
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