За оцінками експертів, наразі Росія посідає після США друге місце за обсягом постачання СПГ до країн ЄС. Її частка у загальному імпорті становить 16%.

Німецький уряд підтримує пропозицію внести до 14-го пакету санкцій проти ембарго на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ)

Про це повідомляє DW.

“Так, я підтримую це, Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання”, – заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек

Німеччина змогла позбавитися навіть інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу. Міністр порадив іншим країнам наслідувати приклад.

“Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і іншим країнам в інших сферах енергетики”, – заявив міністр, маючи на увазі не лише російський ЗПГ, а й експорт із Росії до ЄС палива для атомних електростанцій.

Минулого року російські фірми продали країнам Євросоюзу 15,5 млн тонн CПГ, що майже на 40% більше, ніж у 2021 році, підрахувала компанія Kpler, що спеціалізується на зборі даних про сировинні ринки.