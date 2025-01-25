Російські війська за добу здійснила 14 ударів керованими авіабомбами по селу Козача Локня у Курській області. Внаслідок атак місцева жителька отримала травми.

Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський.

“Ось як виглядає звичайний рашизм: 14 КАБів на невеличке село в ОДИН день. Це так російська армія типу “звільняє” Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян”, – йдеться у дописі.

Дмитрашківський додав, що цього разу минулося без жертв, але серйозну контузію отримала одна літня жінка, оскільки КАБ вибухнув просто серед її подвір’я.

За словами військового, таке з місцевою мешканкою трапляється не вперше – раніше росіяни знищили КАБом її будинок.

“Таке враження, що Путін поставив своїй армії завдання “звільнити” територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року”, – написав Дмитрашківський.

При цьому пресофіцер зауважив, що щось подібне було востаннє в роки Другої світової війни, за часів Сталіна, коли “державний цинізм перейшов у воєнний злочин”.