Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, госпіталізували 14 людей внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Іншим постраждалим надають допомогу на місці. Одна жінка та хлопчик 12 років – у важкому стані.
Також Синєгубов написав, що службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху. Під завалами ще перебувають люди.
Зруйновано один під’їзд будинку. Повністю зруйновані три квартири. Зайнялася пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон, десятки пошкоджених автівок.
Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.
Нагадаємо, внаслідок влучання у багатоповерхівку в Харкові, поранень зазнали понад 40 людей, троє з них – діти: 1, 4, 12 років. Під завалами ще можуть бути люди.
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