Жінка та дитина — у важкому стані, іншим постраждалим надають допомогу на місці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, госпіталізували 14 людей внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Іншим постраждалим надають допомогу на місці. Одна жінка та хлопчик 12 років – у важкому стані.

Також Синєгубов написав, що службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху. Під завалами ще перебувають люди.

Зруйновано один під’їзд будинку. Повністю зруйновані три квартири. Зайнялася пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон, десятки пошкоджених автівок.

Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.

Нагадаємо, внаслідок влучання у багатоповерхівку в Харкові, поранень зазнали понад 40 людей, троє з них – діти: 1, 4, 12 років. Під завалами ще можуть бути люди.