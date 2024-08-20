За даними слідства, обстріл стався 19 серпня близько 23:00, імовірно, з артилерійської зброї.

Про це повідомляється на каналі Херсонської обласної прокуратури.

14-річна дівчинка, яка на момент обстрілу перебувала вдома, зазнала закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та акубаротравми вуха.

“За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — коментують ситуацію на каналі.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко на своїй сторінці у Facebook також оприлюднив наслідки обстрілу, в результаті якого постраждала дитина і була знищена колекція рідкісних голубів — приблизно 80 птахів.

«Цей день, 19 серпня 2024 року, херсонці, які вижили під час масованого ворожого обстрілу, вважатимуть своїм другим днем народження», — написав він.

За словами очевидців, зафіксовано 12 ударів, які пошкодили будинки та автомобілі. Також повідомляється, що соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації зранку надали постраждалим комплексну допомогу.