Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.
Під час руху потяга підлітки вирішили піти до міжвагонного тамбура, а один із хлопців виліз на дах. У результаті він доторкнувся до струмоприймача, що призвело до ураження електричним струмом.
Поліція отримала виклик від чергового залізничної станції “Бобрик”. Потерпілого з опіками госпіталізували до лікарні у Броварах.
Слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ст. 128 Кримінального кодексу України).
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