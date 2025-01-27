У Київській області 14-річний підліток отримав опіки, коли виліз на дах електропотяга і схопився за струмоприймач. Інцидент стався 26 січня, коли група неповнолітніх подорожувала потягом "Київ-Ніжин".

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

Під час руху потяга підлітки вирішили піти до міжвагонного тамбура, а один із хлопців виліз на дах. У результаті він доторкнувся до струмоприймача, що призвело до ураження електричним струмом.

Поліція отримала виклик від чергового залізничної станції “Бобрик”. Потерпілого з опіками госпіталізували до лікарні у Броварах.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ст. 128 Кримінального кодексу України).