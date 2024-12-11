Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Ситуація за напрямками:

  • Сумська та Чернігівська області: Артилерійські обстріли населених пунктів Високе, Порозок і Тимоновичі.
  • Харківський напрямок: Успішно відбито чотири атаки біля Глибокого, Липців, Стариці. Біля Вовчанська бої тривають.
  • Куп’янський напрямок: Противник здійснив 11 атак поблизу Западного, Піщаного, Лозової та Загризового. Триває сім боєзіткнень.
  • Лиманський напрямок: Відбулося 21 бойове зіткнення біля Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки та інших. Наразі триває п’ять боїв.
  • Сіверський напрямок: Одна спроба прориву біля Верхньокам’янського, яку вдалося зупинити.
  • Краматорський напрямок: Відбито дві атаки біля Часового Яру та Ступочок.
  • Торецький напрямок: Чотири атаки поблизу Торецька, з яких три вдалося відбити. Одне зіткнення триває. Противник скинув три авіабомби на Кримське та Петрівку.
  • Покровський напрямок: Найвища інтенсивність атак – 28 боєзіткнень. Тривають бої біля Шевченка, Піщаного, Новотроїцького. 12 атак відбито в районах Миролюбівки, Променя та Покровська.
  • Курахівський напрямок: Відбито 19 атак у районах Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Катеринівки та інших. Ще дев’ять боїв тривають.
  • Времівський напрямок: 26 атак противника біля Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів. Два боєзіткнення тривають.
  • Гуляйпільський напрямок: Ворог активних дій не проводив.
  • Оріхівський напрямок: Успішно відбито одну атаку поблизу Новоданилівки. Сили оборони збили керовану авіаційну ракету поблизу Світлогірського.
  • Придніпровський напрямок: Одне бойове зіткнення біля острова Козацький, ворог успіху не мав.
  • Курський напрямок: 15 атак, шість боїв тривають. Противник завдав 182 артилерійських обстрілів.

Українські військові продовжують демонструвати героїзм і професіоналізм, утримуючи ключові позиції та зупиняючи плани ворога на всіх напрямках.

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