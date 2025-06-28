14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів: удари по стратегічних об’єктах РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Бійці 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів виконують операції на відстані до двох тисяч кілометрів вглиб території Російської Федерації. Цей підрозділ завдає удари по стратегічним об’єктам військової інфраструктури, зокрема в містах Енгельс, Брянськ та інших регіонах РФ. Про це розповів заступник командира полку Роман Парханов.

14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів був створений у грудні 2022 року і вже майже три роки виконує свої завдання. Сьогодні цей підрозділ активно проводить операції на території Росії, завдаючи удари по важливим об’єктам.

“Усе те, що ви бачите, всі оці “бабахи” і всі оці “бавовни”, які є в Росії, – це майже все наша робота. Ми працюємо з іншими підрозділами, але саме оці пуски, саме от глибинне ураження – це якраз те, що робимо ми, те, що робить наш полк.” – Роман Парханов

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотники не сприймалися як основна зброя. Проте зараз вони стали важливою частиною спеціальних операцій, спрямованих на ураження інфраструктури російського військово-промислового комплексу.

Роман Парханов зазначив, що три роки тому використання безпілотників типу “Mavic” або скиди було новинкою. З часом з’явилися FPV-дрони, а завдяки підтримці партнерів дальність дій зросла до 30-60 кілометрів. Згодом виникла ідея завдавати удари по об’єктах, розташованих на території Росії.

Основними цілями для атак є стратегічні об’єкти російської військової інфраструктури, зокрема найбільші удари завдаються по Енгельсу та Брянську.

“На 2000 кілометрів, впритул до Башкирії, Ленінградської області, інших регіонів, ми працюємо. Ви дуже добре можете знати і роботу по Енгельсу, і роботу по Ленінградській області – по усіх цих об’єктах ми працювали. Це і нафтопереробні заводи, і все інше, що наносить шкоду нашому ворогу.” – Роман Парханов

Заступник командира полку також зазначив, що російська протиповітряна оборона зосереджена в трьох основних локаціях, що впливає на тактику виконання бойових завдань.

“Дуже захищена Московська область. От туди пробитися дуже-дуже тяжко. Це моє особисте враження. Натикали все, що тільки можливо, і туди долетіти дуже складно. Лінія бойового зіткнення – на глибину до 100 кілометрів теж багато засобів стоїть, які треба подолати. Якщо ми це робимо, далі уже простіше. Дуже багато засобів ППО працює в Криму. Це, ймовірніше, іміджева річ. Я не дуже розумію, для чого там їх так багато.” – Роман Парханов

Наразі триває набір нових рекрутів до 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.