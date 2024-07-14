Про це НЕК «Укренерго» повідомила у Фейсбуці.
«Завтра, 15 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень», – ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що НЕК «Укренерго» закуповуватиме наперед послуги з підтримки енергосистеми у розподіленої генерації, що перебуває на стадії будівництва.
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