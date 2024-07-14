У понеділок, 15 липня, обмеження споживання електроенергії в Україні діятимуть цілодобово.

Про це НЕК «Укренерго» повідомила у Фейсбуці.

«Завтра, 15 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НЕК «Укренерго» закуповуватиме наперед послуги з підтримки енергосистеми у розподіленої генерації, що перебуває на стадії будівництва.