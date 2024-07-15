Цей день покликаний сприяти захисту національних інтересів України та нагадати, що українське державотворення має понад тисячолітню історію.

День Української Державності було встановлено 2021 року згідно з указом президента України Володимира Зеленського (від 24 серпня 2021 року), а вперше відзначили у 2022-му.

Спочатку датою обрали 28 липня – у день пам’яті київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі-України, але у зв’язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата змістилася на 13 днів раніше. Тому тепер 15 липня – свято Української Державності.

В президентському указі Зеленського було зазначено, що історія української державності сягає своїм корінням «часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого». Саме він, прийнявши у 988 році християнство, «засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі».

Тож в указі Зеленського підкреслено, що в День державності українське суспільство вшановує пам’ять та засвідчує повагу до діяльності «видатних представників національної еліти та борців за державність і незалежність України», серед яких Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський та інші.