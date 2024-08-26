Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БПЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким», – написав Шмигаль.

Він зазначив, що ціллю російських терористів стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в кількох регіонах, і «Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему.

Водночас голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби «пункти незламності».

«Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об’єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов’язково змусимо Росію заплатити», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, внаслідок атаки вранці 26 серпня у частині міст України є перебої з електропостачанням та водою. У Києві розгортаються пункти незламності.