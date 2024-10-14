Суд призначив 15 років ув'язнення помічнику начальника відділу прикордонного загону на Волині, якого дистанційно завербувала російська ФСБ.

Про це повідомили СБУ та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Слідство встановило, що 40-річний прикордонник за наказом росіян збирав інформацію про місця розташування, маршрути пересування та озброєння Сил оборони, залучених до захисту регіону. Окупанти особливо цікавилися локаціями укріплень та чисельністю особового складу українських військ на оборонних рубежах.

Крім того, через месенджери прикордонник передавав ФСБ конфіденційні дані про своїх колег і керівництво прикордонного загону, включаючи прізвища, посади, позивні та номери телефонів.

Чоловіка затримали контррозвідники СБУ у червні 2024 року, і було встановлено його російського куратора — співробітника ФСБ Олексія Добрицького, який перебуває на окупованій території Луганська.

ФСБ звернула увагу на прикордонника під час його служби на сході України. Після його переведення до Волині він почав виконувати завдання росіян, сподіваючись на “евакуацію” до Росії та отримання “посади” у російських військових структурах.

Суд визнав його винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, скоєній в умовах воєнного стану, і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.

На суді прикордонник визнав свою вину. Наразі він перебуває під вартою, а його майно, зокрема 123 тисячі гривень, 1300 доларів, автомобіль, мобільні телефони та ноутбук, конфісковано.