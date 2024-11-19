Мешканця Дніпра визнано винним у державній зраді за співпрацю з представниками держави-агресора. Чоловік збирав дані про військові частини, блокпости, ТЕС та військові шпиталі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Розслідування встановило, що у лютому-березні 2024 року засуджений вступив у змову з російським агентом. Через месенджер Telegram він отримував завдання збирати інформацію про стратегічні об’єкти, зокрема:

місця розташування військової техніки ЗСУ;

блокпости тероборони;

об’єкти критичної інфраструктури, включно з ТЕС;

медичні заклади, де лікують українських військових у Дніпрі та Києві.

Обвинувачений передавав ворогу зібрані дані, фото, відео та координати зазначених об’єктів через Telegram, надавши свою картку для отримання оплати за передані дані.

У такий спосіб чоловік встиг передати дані про 4 об’єкти – він зняв на відео та передав дані про будівлю одного із ТЦК та СП м. Дніпро, адміністративну будівлю ТЕС, розташування військової частини Нацгвардії України та військового клінічного центру.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської та Дніпропетровської обласної прокуратур мешканця м. Дніпро визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Чоловік перебуває під вартою.