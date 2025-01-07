Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
“Прокурори у суді довели, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка”, – йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що мати неодноразово передавала старшу доньку своєму чоловікові для сексуальної експлуатації. Чоловік здійснював насильницькі дії щодо падчерки, при цьому його дружина не лише була присутня, але й брала активну участь у злочинах.
Суд визнав обох підсудних винними за статтями про виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, розбещення неповнолітніх, зґвалтування та торгівлю людьми.
Окрім 15-річного ув’язнення, їм заборонено протягом трьох років займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з дітьми. Також суд задовольнив цивільний позов на користь постраждалих у розмірі 750 тисяч гривень.
Розслідування проводилося правоохоронцями Київської області за підтримки кіберполіції, які зібрали необхідну доказову базу для винесення обвинувального вироку. Наразі засуджені перебувають під вартою.