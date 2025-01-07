Київська обласна прокуратура спільно з Вознесенською окружною прокуратурою Миколаївської області довели провину подружньої пари у тяжких злочинах проти дітей. За результатами слідства встановлено, що батьки систематично знімали порнографічні матеріали за участю своїх малолітніх доньок та поширювали їх мережею.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

“Прокурори у суді довели, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка”, – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що мати неодноразово передавала старшу доньку своєму чоловікові для сексуальної експлуатації. Чоловік здійснював насильницькі дії щодо падчерки, при цьому його дружина не лише була присутня, але й брала активну участь у злочинах.

Суд визнав обох підсудних винними за статтями про виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, розбещення неповнолітніх, зґвалтування та торгівлю людьми.

Окрім 15-річного ув’язнення, їм заборонено протягом трьох років займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з дітьми. Також суд задовольнив цивільний позов на користь постраждалих у розмірі 750 тисяч гривень.

Розслідування проводилося правоохоронцями Київської області за підтримки кіберполіції, які зібрали необхідну доказову базу для винесення обвинувального вироку. Наразі засуджені перебувають під вартою.