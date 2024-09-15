Про це повідомляє “Межа”.

Історія цього роду військ налічує вже понад 30 років. В далекому 1992 році в цей день було офіційно сформоване Управління хімічних військ, яке підпорядковувалося начальнику Головного (потім Генерального) штабу. 14 лютого 1994 року хімічні війська наказом МО України були перейменовані у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Вітання з нагоди свята написали у себе на сторінках у соцмережах, зокрема, очільник Міноборони, Десантно-штурмові війська ЗС України, 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка.

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав війська РХБЗ зі святом і подякував за “відданість, професіоналізм та мужність”.

“Вітаю особовий склад військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту з професійним святом! Ваша робота – це щоденний захист країни від найнебезпечніших і невидимих загроз. Ви першими стаєте на шляху радіаційних, хімічних та біологічних атак, забезпечуючи безпеку та здоровʼя наших військових і громадян. Ваша місія надзвичайно важлива для оборони України”, – наголосив очільник оборонного відомства.

Пресслужба десантно-штурмових військ ЗС України у зверненні до військ РХБЗ подякувала захисникам за сміливість та відданість своїй справі.

“Саме вони стоять на варті нашого життя, забезпечуючи надійний захист від небезпек радіаційного, хімічного та біологічного характеру. Нищать живу силу противника застосовуючи вогнеметні підрозділи в складі штурмових груп на найбільш складних та укріплених напрямках”, – зазначається у дописі ДШВ ЗСУ.

Привітанням військовим опублікувала й 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Танкісти нагадали, що за час широкомасштабного вторгнення країна-терористка понад чотири тисячі разів застосовувала заборонену хімічну зброю.

“Сьогодні ми вшановуємо фахівців, які завжди на передовій захисту нашого війська від найнебезпечніших загроз. Війська РХБЗ – це щит, що оберігає життя та здоров’я кожного бійця, забезпечуючи безпеку у найскладніших умовах. Дякуємо вам за вашу роботу, професіоналізм і рішучість! Ви – невидимий захист, без якого неможлива перемога. Бажаємо сил, витримки та міцного здоров’я! Нехай кожна ваша дія приносить мир і безпеку нашій країні”, – йдеться у привітанні.