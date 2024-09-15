У неділю, 15 вересня, відзначають Міжнародний день демократії. Ця дата встановлена Генеральною асамблеєю ООН у 2007 році.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі написав про те, що це свято означає для України.

“Демократія – це не просто політичний устрій, а наш спосіб життя, який ми виборюємо щодня. Це право бути почутими, свобода мріяти та сміливість діяти. І під час війни наша демократія проходить своє найважче випробування”, – йдеться у дописі омбудсмана.

Лубінець нагадав, що “в цей день ми вшановуємо не лише ідею, а й тих, хто віддає свої сили, здоров’я і життя за те, щоб наша демократія жила”.

“Демократії бути, бо ми, українці, ніколи не здамося. Ми продовжимо виборювати своє право на світле і незалежне завтра. Українській демократії бути – і перемозі теж!” – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, напередодні, 14 вересня Україна відзначала День танкових військ. Вітання з нагоди свята написали у себе на сторінках у соцмережах, зокрема, Президент України, очільник Міноборони та Головнокомандувач Збройних сил.