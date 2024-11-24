Близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території України, серед них майже 70 тисяч повернулися до Маріуполя.

Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко.

“За наявними даними, 200 тисяч жителів Маріуполя залишили своє місто через повномасштабне вторгнення Росії. Однак третина з них уже повернулася назад, на окуповану територію. Це близько 67–70 тисяч людей. На мою думку, це жахливі цифри”, – зазначив Ткаченко.

Головною причиною повернення переселенців депутат назвав відсутність належної підтримки з боку держави.

“Багато людей не змогли почати нове життя через нестачу житла, соціальної допомоги, гідної роботи чи компенсацій. Роботодавці ставляться до переселенців скептично, а запропоновані вакансії здебільшого низькооплачувані”, – підкреслив він.

Ткаченко також звернув увагу на дискримінацію переселенців на ринку праці. За його словами, запропонована зарплата часто становить лише 8–12 тисяч гривень, тоді як оренда житла у відносно безпечних регіонах стартує від 10 тисяч.

“Коли переселенці знаходять роботу, вони автоматично втрачають право на державну допомогу для компенсації витрат на оренду житла. А місць для безоплатного проживання із нормальними умовами дуже мало”, – додав депутат.

За словами Ткаченка, в Україні наразі налічується близько п’яти мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

“Йдеться приблизно про 5 мільйонів осіб. Точна цифра змінюється через різні фактори. З одного боку, кількість переселенців збільшується через наступ ворога. З іншого — зменшується, бо люди повертаються навіть на окуповані території або виїжджають за кордон. Ми втрачаємо наших громадян через недостатню допомогу від держави”, – підсумував депутат.

Він додав, що нинішній обсяг державної підтримки переселенців є недостатнім, а тривале зволікання може спричинити подальше скорочення населення України.