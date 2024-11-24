Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко.
“За наявними даними, 200 тисяч жителів Маріуполя залишили своє місто через повномасштабне вторгнення Росії. Однак третина з них уже повернулася назад, на окуповану територію. Це близько 67–70 тисяч людей. На мою думку, це жахливі цифри”, – зазначив Ткаченко.
Головною причиною повернення переселенців депутат назвав відсутність належної підтримки з боку держави.
“Багато людей не змогли почати нове життя через нестачу житла, соціальної допомоги, гідної роботи чи компенсацій. Роботодавці ставляться до переселенців скептично, а запропоновані вакансії здебільшого низькооплачувані”, – підкреслив він.
Ткаченко також звернув увагу на дискримінацію переселенців на ринку праці. За його словами, запропонована зарплата часто становить лише 8–12 тисяч гривень, тоді як оренда житла у відносно безпечних регіонах стартує від 10 тисяч.
“Коли переселенці знаходять роботу, вони автоматично втрачають право на державну допомогу для компенсації витрат на оренду житла. А місць для безоплатного проживання із нормальними умовами дуже мало”, – додав депутат.
За словами Ткаченка, в Україні наразі налічується близько п’яти мільйонів внутрішньо переміщених осіб.
“Йдеться приблизно про 5 мільйонів осіб. Точна цифра змінюється через різні фактори. З одного боку, кількість переселенців збільшується через наступ ворога. З іншого — зменшується, бо люди повертаються навіть на окуповані території або виїжджають за кордон. Ми втрачаємо наших громадян через недостатню допомогу від держави”, – підсумував депутат.
Він додав, що нинішній обсяг державної підтримки переселенців є недостатнім, а тривале зволікання може спричинити подальше скорочення населення України.
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